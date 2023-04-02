Майже 2 мільйони доларів чекають на Місяці будь-кого, хто дістанеться першим

Інвестиційна компанія Lunar Crush, яка працює з криптовалютами та NFT, відправить на Місяць ключ від гаманця з 62 біткоінами.

За поточним курсом 62 біткоїни коштують близько 1,77 мільйона доларів.

Ці біткоїни, заплановані для відправки на поверхню супутника Землі восени 2023 року під час запуску ракети SpaceX Falcon 9 у рамках місії “Артеміда-1”, стануть нагородою для першої людини, яка дістанеться до них.

“Коли ви ставите перед собою, здавалося б, недосяжну мету, інновації можуть бути неймовірними. Наша мета — надихнути людей на створення спільнот, які відкриють нову еру відкриттів. Усі студенти, групи та компанії можуть дістатися Місяця та знайти там скарб”, – сказав генеральний директор Lunar Crush Джо Вазіні.