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Карибський курортний острів повністю знищений пожежею (Відео)

Гліб Парфененко
Карибський курортний острів повністю знищений пожежею (Відео)

Сильна пожежа на курортному острові біля берегів Гондурасу охопила житлові будинки і комерційні установи. Сотні людей були змушені евакуюватися, повідомляє AFP.

“Ми не можемо зупинити це. Це неконтрольовано”, – сказала Мірея Гильєн, заступник мера острова Гуанаха, розташованого в Карибському морі біля північного узбережжя материкового Гондурасу. На острові проживає 6 000 осіб, і основним джерелом існування для них є туризм.

Величезний шлейф чорного диму піднявся над островом, коли військові вертольоти гасили полум’я.

Пожежа спалахнула з невідомих причин рано вранці в суботу в прибережних будинках і швидко поширилась.

За даними пожежників, вогонь знищив 30 будинків і комерційних установ і змусив евакуюватися близько 400 осіб. Чотири людини були госпіталізовані з опіками.

Гуанаха, площа якого становить близько 19 квадратних кілометрів, є одним з трьох островів затоки Гондурасу. Інші острова – Роатан і Утіла.

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