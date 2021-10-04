Карибский курортный остров полностью уничтожен пожаром (Видео)

Сильный пожар на курортном острове у берегов Гондураса охватила жилые дома и коммерческие учреждения. Сотни людей были вынуждены эвакуироваться, сообщает AFP.

«Мы не можем остановить это. Это неконтролируемо», — сказала Мирея Гильен, заместитель мэра острова Гуанаха, расположенного в Карибском море у северного побережья материкового Гондураса. На острове проживает 6000 человек, и основным источником существования для них является туризм.

Огромный шлейф черного дыма поднялся над островом, когда военные вертолеты тушили пламя.

Пожар вспыхнул по неизвестным причинам рано утром в субботу в прибрежных домах и быстро распространилась.

По данным пожарных, огонь уничтожил 30 домов и коммерческих учреждений и заставил эвакуироваться около 400 человек. Четыре человека были госпитализированы с ожогами.

Гуанаха, площадь которого составляет около 19 квадратных километров, является одним из трех островов залива Гондураса. Другие острова — Роатан и Утила.