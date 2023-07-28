Десятки людей загинули внаслідок аварії пасажирського судна на Філіппінах

Щонайменше 21 особа загинула в четвер в результаті краху пасажирського судна на озері у філіппінській провінції Рісаль на схід від Маніли, передає “Сіньхуа”.

У момент аварії судно прямувало з міста Бінангонан на острів Талім на озері Бай – найбільшому на Філіппінах.

За інформацією офіційного представника берегової охорони Філіппін, сильний вітер обрушився на судно, спричинивши паніку серед пасажирів.

“Вони побігли на лівий борт судна, внаслідок чого воно перекинулося”, – йдеться у повідомленні.

Спочатку в береговій охороні повідомляли, що внаслідок інциденту загинули 30 людей. Пізніше поліція провінції Рісаль заявила, що 21 людина втопилася, ще 40 вдалося врятувати.

Наголошується, що НП сталася, коли Філіппіни залишав тайфун “Доксурі”, який викликав повені та зсуви, внаслідок яких загинули щонайменше п’ять людей.