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Чому в Ісландії так складно знайти собі пару

Євгеній Подольський
Євгеній Подольський
Чому в Ісландії так складно знайти собі пару

Як ісландці розуміють, чи можна заводити стосунки з конкретним чоловіком чи жінкою? А раптом це близький родич, зв’язок із яким – табу?

Невелика за кількістю населення острівна держава Ісландія – країна досить закрита і ніколи не була об’єктом бажання для емігрантів. Переїхати туди, звичайно, можна, але бажаючих небагато: це важко, довго, клопітно та затратно. Тому ісландці сьогодні мають серйозні проблеми з припливом “свіжої крові”: у генетичному сенсі вони просто варяться у власному соку.

В чому проблема?

Населення країни – трохи більше 370 тисяч людей, і байки про те, що всі вони один одного знають, не такі вже й байки. Якщо ісландець не хоче прославитися на всю округу, йому потрібно поводитися акуратно в громадських місцях, інакше через пару днів про його витівки знатиме половина острова.

Деякі іноземці жартують з ісландців, питаючи, чи правда ті особисто знайомі зі своїм президентом.

У такій ситуації виникають певні проблеми з романтичними відносинами. Через те, що жителі Ісландії століттями одружувалися тільки один з одним, пристойна частина населення острова – родичі. Насправді всі вони один одному родичі, але важливу роль відіграє ступінь спорідненості. Наприклад, одружуватися із двоюрідними чи троюрідними родичами не можна, а от чотириюрідні й надалі вже вважаються майже чужими людьми, тут “зелене світло”.

Бо все ж таки зрозуміти, чи можна заводити стосунки з потенційним кандидатом? Все просто: вони не ходять на перше побачення без попередньої перевірки ступеня спорідненості.

Технології допомагають

У країні є спеціальний інтернет-ресурс “Ісландська книга”, створений ще 2003 року. У його базі даних міститься інформація про всіх жителів країни та їх родинні зв’язки. Кожен ісландець може подивитись там своє генеалогічне дерево і дізнатися, ким були його предки.

“Ісландська книга” заснована на родоводах, історичних документах, свідченнях про заселення острова. Вік багатьох джерел – сотні років, їх ретельно зібрали докупи, оцифрували і зробили зручний сервіс.

Будь-який громадянин Ісландії може авторизуватися на сайті та через особистий кабінет отримати доступ до свого родоводу. Молодь активно користується “Ісландською книгою” для наведення довідок про потенційних партнерів: достатньо вбити ім’я та прізвище та сервіс з високою точністю покаже ступінь спорідненості. Для багатьох ісландців такий “пробив” кандидатів – обов’язкова процедура перед початком відносин.

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