Бортпровідник розповів про ідеальний сніданок перед польотом

Американський бортпровідник JetBlue Хорхе Гутьєррес розкрив секрет ідеального сніданку перед польотом літаком. Подробицями він поділився у розмові з виданням Travel+Leisure.

За словами Гутьєрреса, на самопочуття авіапасажирів може безпосередньо вплинути правильний ранковий прийом їжі. Він розповів, що починає свій день із вживання здорового, багатого на антиоксиданти сніданку, а також намагається не їсти цукор і сіль, щоб уникнути зневоднення.

Бортпровідник рекомендує додати у сніданок авокадо, броколі, капусту чи шпинат. Крім цього, багатою антиоксидантами стравою Гутьєррес також назвав вівсяну кашу з ягодами. Не менш важливо регулярно пити воду під час польоту. Як зазначає Гутьєррес, 250 мілілітрів на годину буде достатньо. А напої, що містять кофеїн, можуть викликати головний біль і безсоння, спиртне — сильне зневоднення.