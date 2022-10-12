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Бортпровідник розповів про ідеальний сніданок перед польотом

Євгеній Подольський
Євгеній Подольський
Бортпровідник розповів про ідеальний сніданок перед польотом

Американський бортпровідник JetBlue Хорхе Гутьєррес розкрив секрет ідеального сніданку перед польотом літаком. Подробицями він поділився у розмові з виданням Travel+Leisure.

За словами Гутьєрреса, на самопочуття авіапасажирів може безпосередньо вплинути правильний ранковий прийом їжі. Він розповів, що починає свій день із вживання здорового, багатого на антиоксиданти сніданку, а також намагається не їсти цукор і сіль, щоб уникнути зневоднення.

Бортпровідник рекомендує додати у сніданок авокадо, броколі, капусту чи шпинат. Крім цього, багатою антиоксидантами стравою Гутьєррес також назвав вівсяну кашу з ягодами. Не менш важливо регулярно пити воду під час польоту. Як зазначає Гутьєррес, 250 мілілітрів на годину буде достатньо. А напої, що містять кофеїн, можуть викликати головний біль і безсоння, спиртне — сильне зневоднення.

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