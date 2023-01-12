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ТуреччинаТуризм

Зриває дахи, валить дерева: сильний шторм обрушився на Анталію

Євгеній Подольський
Євгеній Подольський
Зриває дахи, валить дерева: сильний шторм обрушився на Анталію

У турецькій Анталії влада оголосила штормове попередження. Висота хвиль біля узбережжя в районі популярного пляжу Коньяалти сягала 6 метрів.

Турецькі ЗМІ повідомляють, що шторм обрушився на все середземноморське узбережжя Туреччини. У багатьох районах Анталії повалено дерева, пошкоджено десятки машин, а зливи перетворили вулиці на річки.

Газета Yeni Şafak пише, що в Манісі зірвало дах триповерхової будівлі, після чого до регіону було направлено групу з оцінки збитків від стихійного лиха. Проте повідомлень про загиблих чи постраждалих наразі не надходило.

Метеорологи зафіксували найсильніший вітер у сусідній з Анталею провінції Іспарта. За даними вчених, там він досягав 102 кілометрів на годину.

Раніше повідомлялося, що на європейських гірськолижних курортах через аномально теплі погодні умови немає снігу. Так, гірськолижні курорти в Альпах, особливо в нижніх регіонах, тимчасово закрили свої схили, оскільки тепла погода у поєднанні з зливою змиває грудневий сніг.

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