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Знаменитий курорт Туреччини зізнався, що місць на літо-2023 всім не вистачить: їх уже розкуповують шаленими темпами

Гліб Парфененко
Гліб Парфененко
Знаменитий курорт Туреччини зізнався, що місць на літо-2023 усім не вистачить: їх уже розкуповують як гарячі пиріжки

Обсяг ранніх бронювань на літо 2023 року на знаменитому турецькому курорті Аланія перевищив рівень аналогічного перед рекордним 2019 роком – про це заявив президент Асоціації туристичних операторів Аланії (ALTID) Бурхан Сілі. Місця в популярних готелях розлітаються, як гарячі пиріжки, і це означає, що місць у готелях Аланії на літо-2023 не вистачить.

“Заповнюваність досить хороша навіть зараз, раннє бронювання на 2023 рік також проходить успішно”, – заявив Сілі. Він зазначив, що в зимовий період більшість готелів Аланії все ж таки закриті, але ті, що відкриті отримали хороше завантаження.

«Щодо сезону 2023 року, я можу сказати, що отримані на даний момент попередні замовлення навіть трохи вищі за рівень 2019 року. Ми сподіваємося, що так буде й надалі, світовим проблемам прийде кінець, і ми продовжимо швидко зростати за обсягом турпотоку, а туризм добре розвиватися», – додав турецький експерт.

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