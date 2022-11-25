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НерухомістьТуреччинаТуризм

Жителі Анталії збирають підписи з вимогою заборонити оренду та продаж житла іноземцям

Євгеній Подольський
Євгеній Подольський
Жителі Анталії збирають підписи з вимогою заборонити оренду та продаж житла іноземцям

Жителі міста Анталія в Туреччині розпочали збір підписів із вимогою заборонити продаж житла на курорті та його оренду іноземцям.

Відповідну петицію було зареєстровано сьогодні, 23 листопада, за добу під нею підписалися понад 5 500 осіб. У ній наголошується, що зараз кожне третє продане в Анталії житло купують іноземці, за цим показником курорт уже випереджає Стамбул. При цьому, ціни на оренду за два роки зросли на рекордні 395%.

Також місцеві жителі Анталії повідомляють, що господарі житла постійно підвищують вартість оренди та виселяють мешканців, воліючи здавати його за вищими цінами іноземцям.

«Наразі 25% жителів Анталії становлять іноземці. У місті проживає близько 200 000 іноземних громадян», – йдеться у петиції.

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