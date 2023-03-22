Жінка продала свій будинок, щоб вирушити до 3-річного кругосвітнього круїзу

Туристка настільки хотіла вирушити до трирічного розкішного кругосвітнього круїзу, що продала свій будинок, щоб сплатити поїздку. Про цей випадок розповіло видання The Mirror.

Йдеться про першу у світі трирічну навколосвітню подорож на круїзному лайнері MV Gemini, який вирушить зі Стамбула наприкінці цього року та відвідає за три роки 135 країн. Відчайдушною туристкою виявилася колишня стюардеса Мередіт Шей. На борту вона буде однією із 1.000 пасажирів.

Відомо, що пенсіонерка із Флориди (США) забронювала один із найрозкішніших апартаментів із балконом на сьомому поверсі лайнера, який, як вона сподівається, стане центром спілкування для друзів, яких жінка має намір завести під час туру. Поїздка коштуватиме їй $29.9 тис. і це половина грошей, виручених з продажу її нерухомості.

Як пізніше розповіла туристка, вона зважилася на пропозицію лише через 12 годин після того, як уперше почула про неї. «У мене немає дітей чи онуків, тому я вільна та щаслива. Чому б не зробити щось подібне? Мені подобаються нові враження, бо вони освіжають. Я шукала близько двох років щось подібне і міркувала про це кілька років. За ці роки я побувала у багатьох із цих країн. Я була стюардесою 22 роки, повністю використала свою можливість подорожувати безкоштовно та зупинятися в готелях», – зазначила вона.

Пасажири такої відпустки, яка буває раз у житті, стануть свідками величі льодовиків та крижаних утворень в Антарктиці, відвідають Південну Америку, поринуть у тепле сонце та бірюзові води Карибського моря, заглянути до десятків галасливих міст Північної Америки, перш ніж вирушити через Тихий океан до Токіо. і Сеул, а потім на чудові пляжі острова Чеджудо і побачать високі хмарочоси Шанхая. Величезне судно проведе 206 днів на причалах більш ніж у 70 місцях у Південній частині Тихого океану та Австралії. Мандрівники зможуть побачити великі міста країни-континенту, незаймані пляжі острівних держав та чудові гори Нової Зеландії.

Пенсіонерка повідомила, що особливо рада провести більше часу у Східній Європі та відвідати свої улюблені місця, включаючи Сейшельські острови, Мальдіви та Камбоджу, де вона востаннє була у 1973 році. «Мені буде дуже цікаво подивитись, як усе змінилося, — продовжила вона. — Мені особливо подобається той факт, що ми можемо зійти з корабля та залишити його на кілька тижнів. Якщо круїз стає занадто одноманітним або тісним, ви можете зійти. У цьому вся краса… Я була в Монголії та Бутані. Бути поряд з тисячею людей — це новий досвід».

Крім відданих морським турам мандрівників на пенсії, круїз призначений для цифрових кочівників, які працюватимуть віддалено з корабля, використовуючи його офісні приміщення та високошвидкісний Wi-Fi для ведення бізнесу з різних точок світу.

Довідка: Турецька круїзна компанія Miray Cruises оголосила про старт продажу путівок на трирічну навколосвітню подорож з 1 березня 2023 року. У рамках програми туристи відвідають 375 портів, що розташовані у 135 країнах на семи континентах. Лайнер MV Gemini 1992 будівлі в рамках мегатура обійде сім континентів з листопада 2023 до кінця 2026 року. Однак раніше судно має пройти реконструкцію, а вже після цього воно вирушить у довгострокову подорож. Вартість реновації оцінюється в 10 млн. доларів.

Раніше на сайті круїзної компанії повідомлялося, що гості «житимуть у відносній розкоші, щотижня зможуть прати, а також користуватися послугами лікарів та медсестер в оздоровчому центрі, манікюрним салоном та масажним кабінетом, а також симулятором гольфу». Також будуть доступні заняття, лекції, кінотеатр та можливості для волонтерства, щоб скоротити час.