Землетрус вразив турецький Бодрум

Землетрус магнітудою 4 бали стався сьогодні на узбережжі Егейського моря Туреччини у місті Бодрум, округ Мугла, повідомила турецька приватна телекомпанія NTV.

Поштовх, про який повідомило Управління з управління стихійними лихами та надзвичайними ситуаціями (Afad), стався о 10.49 ранку за місцевим часом (9.49 ранку за Киъвським часом) у затоці Гекова.

Глибина епіцентру склала шість кілометрів під поверхнею.

Повідомлень про руйнування та постраждалих внаслідок землетрусу не надходило, повідомляє BTA.