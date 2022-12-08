Всі розділи
ГоловнаТуреччинаЗемлетрус вразив турецький Бодрум
ТуреччинаТуризм

Землетрус вразив турецький Бодрум

Гліб Парфененко
Гліб Парфененко
Землетрус вразив турецький Бодрум

Землетрус магнітудою 4 бали стався сьогодні на узбережжі Егейського моря Туреччини у місті Бодрум, округ Мугла, повідомила турецька приватна телекомпанія NTV.

Поштовх, про який повідомило Управління з управління стихійними лихами та надзвичайними ситуаціями (Afad), стався о 10.49 ранку за місцевим часом (9.49 ранку за Киъвським часом) у затоці Гекова.

Глибина епіцентру склала шість кілометрів під поверхнею.

Повідомлень про руйнування та постраждалих внаслідок землетрусу не надходило, повідомляє BTA.

Свіжі новини

Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua

Схожі новини

Популярні рубрики

ТуризмТуреччинаРосіяCOVID Travel NewsLifeStyleУкраїнаСШАЄгипетМедицина

Популярні теми

COVID-19Війна РФ проти УкраїникоронавірусЄвропаПоради туристамсанкціїкурйозАвіаперельотиздоров'я

Соцмережі

Увага

Повна републікація (передрук) матеріалів сайту dip.org.ua у соціальних мережах заборонена. Часткове передрукування (до 30% обсягу матеріалу) можливе за наявності на початку поста активного гіперпосилання на джерело публікації та клікабельного посилання на сторінку dip.org.ua у соціальних мережах.

При використанні матеріалів dip.org.ua на інших інтернет-сайтах пряме активне гіперпосилання на сторінку, що містить оригінал публікації, є обов'язковим. Посилання має бути помітним і розташовуватися на самому початку публікації. Інакше ми лаятимемося.

Сайт може містити контент, який не підходить для перегляду людьми молодше 16 років.

© 2022 DIP - Туристичний портал. Новини туризму