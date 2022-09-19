Закриття готелів у Туреччині набирає обертів

Опубліковано статистику кількості готелів у Туреччині, відкритих та закритих у січні-липні 2022 року, з якої видно, що високий турпотік з-за кордону цього року не рятує турецькі готелі від банкрутства та закриття. Хоча кількість готелів, що знову відкриваються, також зростає.

Виходячи з даних Асоціації готелів та бірж Туреччини, за неповний 2022 рік у курортній республіці всього було відкрито 149 нових готельних об’єктів. Натомість з початку поточного року закрилося вже 26 готелів. Тенденція є наростаючою. Це можна побачити, якщо порівняти цифри з минулим роком. Так, за весь 2021 рік було відкрито 125 готелів, а закрито лише 25. Повторимо, причому це була статистика за весь минулий рік.

Крім того, експерти відзначили скорочення іноземних інвестицій у турецькі туристичні об’єкти. Так, з початку минулого року було відкрито 12 готельних організацій з іноземним капіталом у 7.4 млн турецьких лір та загальним капіталом у 36 млн лір. Тоді як за поточний рік встигли відкрити двері для відпочиваючих теж 12 готельних підприємств, але з іноземним капіталом у 2.5 млн. турецьких лір і загальним капіталом у 4 млн. лір.