Відроджений «Східний експрес» вирушить з Парижа до Стамбула у 2025 році

Перші зображення інтер’єрів “Східного експресу” з’явилися в ЗМІ. Саме у такому вигляді легендарний поїзд прийме перших пасажирів уже 2025 року.

У жовтні 1883 року найрозкішніший поїзд у світі вперше вирушив із Парижа до Стамбула. У 2015 році знамениті вагони “Східного експресу” були виявлені після десяти років забуття, а сам бренд Orient Express у 2018 році придбала група готелів Accor. Тепер поїзд готується повернутися до Європи та знову почати перевозити пасажирів. Перший рейс заплановано на 2025 рік із Парижа.

Хоча Orient Express ще не підтвердив конкретних маршрутів, є всі підстави вважати, що, як і його попередник, він курсуватиме між Парижем та Стамбулом.

Перший «Східний експрес» був розроблений бельгійським інженером Жоржем Нагельмаккером, якого надихнула на творчість подорож поїздом Америкою. Перші спальні вагони бажали кращого, тому, повернувшись до Європи, він почав розробляти нову концепцію сервісу, в основі якої лежать комфорт і гламур.

Він спроектував кілька висококласних європейських поїздів, перш ніж запустити «Східний експрес», який доставив 40 пасажирів із Парижа до тодішнього Константинополя за 13 днів. Цей маршрут проіснував до 1977 року, коли на зміну поїздкам залізницею прийшли швидкі та недорогі авіаперевезення.

Згодом “Східний експрес” розформували, а вагони продано з аукціону. Щоправда, у 1980-х роках кілька підприємців відродили легенду. Американський власник готелю Cipriani Джеймс Шервуд керував маршрутом між Лондоном та Венецією, а швейцарський туроператор Альберт Глатт запустив Nostalgie-Istanbul-Orient-Express, що курсує з Цюріха до Стамбула. Але до 2009 року поїзд знову став на прикол.

Оригінальні вагони «Східного експресу» були виявлені лише у 2015 році, коли Артур Меттеталь, дослідник промислової історії, помітив припаркований потяг у розі відеоролика на YouTube.

Дізнавшись характерний темно-синій відтінок Orient Express, він розглянув назву польської залізничної станції Малашевичі на задньому плані та використав Google Maps, щоб точно визначити місцезнаходження на кордоні між Білоруссю та Польщею. Через кілька місяців Меттеталь і його команда виявили склад у напрочуд хорошому стані.

Після двох років переговорів у 2018 році власник поїзда Nostalgie-Istanbul-Orient Express продав 13 пасажирських вагонів разом із чотирма додатковими, доставленими з Німеччини та Швейцарії, новим власникам – Accor Orient Express group.

Сьогодні музейні вагони реконструюються паризьким архітектором Максимом д’Анжаком у співпраці з командою французьких майстрів. Д’Анжак розпочав свою кар’єру зі створення театральних декорацій для модного будинку Hermes та виробника кришталю Daum, а потім заснував власне агентство.

Архітектор має переосмислити «Східний експрес», надавши сучасний блиск романтиці та елегантності дизайну 1920-х років.

У новому Східному експресі буде 14 спальних вагонів, ресторан, бар та «салон вражень». Очікується, що в салоні проходитимуть різні вистави та заходи, а декор, що помітно відрізняється від решти поїзда, натхненний зимовими садами.

Буде доступно три варіанти люксів, включаючи президентський люкс, який займе цілий вагон. У кожному люксі буде своя ванна кімната.

Ім’я шеф-кухаря ресторану Orient Express ще не оголошено.

З 2023 року в Італії дебютують одразу кілька розкішних внутрішніх залізничних маршрутів. Усього їх буде 14, а також три міжнародні: з Риму до Парижа, Стамбула та Спліту. Вагони шести нових поїздів будуть прикрашені інтер’єрами середини століття міланської фірми Dimorestudio, що нагадують про золотий вік італійського дизайну. Поїздки коштуватимуть у середньому 2 000 євро з особи за ніч.

У 2024 році Accor має намір відкрити власні готелі під відомим брендом, у тому числі Orient Express La Minerva у Римі та Orient Express Palazzo Donà Giovannelli у Венеції, а також готель у Ер-Ріяді.