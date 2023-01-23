В турецькій Анталії настало літо: туристи всіяли пляжі

Січнева температура у головній курортній провінції Анталія цього року не перестає дивувати туристів та місцевих. У південному регіоні Туреччини встановилися сонячні дні, сприятливі відпочинку на пляжі.

Хоча на більшій частині республіки стовпчик термометра знижується і в багатьох районах йде сніг, в Анталії та її околицях – тепло та сонячно. На пляжах Аланії спостерігається інтенсивне скупчення туристів. У місті вдень повітря прогрівається до +18°C. У поєднанні з теплим сонцем та ясним небом відпочиваючих не залишає відчуття літа на пляжі Клеопатри. Температура води в Середземному морі дорівнює +17.8 ° C, деякі заходять у воду поплавати. Місцеві в цей час не купаються, чого не можна сказати про категорію іноземних туристів, які звикли до різдвяних морозів.

Озкан Шимшек, який керує пляжем Клеопатри в Аланії, розповів наступне: «19 січня 2023 року у нас температура становить +17°C. Ми бачимо сніг на пагорбах, але місцеві та іноземні громадяни насолоджуються сонячною погодою та морем. Поки стоїть сонячна погода, іноземці постійно стікаються у море. Є також ті, хто виходить у море, хоча сьогодні море неспокійне. Важливо, щоб світило сонце. У цьому випадку відразу після сходу сонця, всі стікаються сюди (на пляж). Як бачите, місцеві мешканці насолоджуються сонячною погодою зі своїми сім’ями».