В Туреччині почалася паніка через новий закон про оренду

В Анталії почалася паніка через новий закон про оренду: після того, як жорсткі закони про оренду будинків з туристичною метою набули чинності, ті, хто заробляв на цьому гроші, «запанікували і почали шукати документи». Так пише турецька Turizm Guncel.

Як заявив президент Палати власників пансіонатів Анталії Озджан Суджу, за його оцінками, близько 70 тисяч будинків у центрі Анталії використовуються для здавання, і більшість із них працювали нелегально. «Коли закон було ухвалено, панувала серйозна атмосфера паніки. Особливо серед тих, хто добре заробляє на цьому бізнесі. Усіх цікавить питання “Як отримати документ”.

Як додають експерти, квартироздавачі намагаються домовитися із сусідами, без згоди яких, згідно з новим законом, вони не зможуть отримати документ. У тому числі даруючи дорогі подарунки і обіцяючи збільшити свою частку в загальних витратах. «Наша головна мета зафіксувати це питання і зробити процес перевірки суворим», – додав Суджу.

Як додав Ісмаїл Чаглар, президент Ріелторської палати Анталії, особливо квартироздавачів, налякали величезні штрафи. «Тому вони вивчають закон і намагаються переконати своїх сусідів», – заявляє він.

При цьому влада «на місцях» упевнена — більший хаос попереду. Тому що проблеми зі схваленням та всім іншим ще чекають. «Все у паніці. Коли розпочнуться перевірки та штрафи, настане хаос. Тому що люди не можуть переконати своїх сусідів», – заявив Юсуф Ельмас, голова району Гюзелоба району Муратпаша в Анталії, де оренда подобово — один із масових способів заробити.