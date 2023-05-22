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В Анталії стався землетрус

Гліб Парфененко
Гліб Парфененко
Землетрус магнітудою 4,2 стався поблизу Анталії

Неприємне пробудження відчула частина відпочиваючих в Анталії. Як повідомляє турецька агенція боротьби зі стихійними лихами AFAD, біля берегів популярного курорту стався землетрус магнітудою 3,7, від якого «прокинулася частина Анталії».

За даними відомства, землетрус стався за 35,60 км від району Манавгат, у затоці Анталії. Глибина землетрусу, магнітуда якого було визначено як 3,7, було зафіксовано як 55,34 км. Частина зляканих туристів відчула підземні поштовхи, але обійшлося без руйнувань.

Нагадаємо, що «на хвилі» землетрусу в лютому та масових лякаючих прогнозів, Анталія потрапила до списку небезпечних провінцій. Так, наприкінці лютого вчений-геолог, член Турецької асоціації геологів-нафтовиків та Турецького національного комітету інженерної геології Окан Тюйсюз подав список, згідно з яким небезпечними, які потрапили в лінію розлому, визнано 45 провінцій Туреччини, включаючи курортні. Зокрема, в зону ризику потрапили такі відомі у відпочиваючих напрямки, як Анталья, Стамбул, Мугла, відома курортами Бодрум, Мармаріс та ін., а також Ізмір.

Для довідки додамо, що силу землетрусів виражають за шкалою Ріхтера, заснованої на оцінці енергії сейсмічних хвиль, що утворюються при тектонічних зрушеннях і викликають землетрус. Шкала була розроблена американським сейсмологом Чарльзом Ріхтером у 1935 році. Важливо, що в шкалі використаний логарифмічний масштаб, що означає, що кожне значення в масштабі вказує на землетрус, вдесятеро більше за потужністю, ніж попередній. Таким чином, землетрус із магнітудою 5.0 за шкалою Ріхтера викличе у 10 разів сильніше коливання земної кори, ніж землетрус із магнітудою 4.0. Тому землетруси умовно поділяються на кілька груп за своєю потужністю та ступенем руйнівності:

  1. 2.0 – найбільш слабкі поштовхи, що відчуваються людиною;
  2. 4.5 – найслабші поштовхи, що призводять до невеликих руйнувань;
  3. 6.0 – помірні руйнування на поверхні;
  4. 8.5 – найсильніші із відомих землетрусів.

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