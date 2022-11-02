В Анталії пляжі заполонили туристи: турецькі курорти накрило небувале літнє тепло

Турецька погода не поспішає змінювати літній настрій на осінній, лише радує туристів. По-літньому спекотне сонце, як і раніше, обігріває курорти Туреччини, тому пляжі в популярній Анталії заповнені натовпом відпочиваючих.

Розглянемо, яка погода очікується у головній куротній провінції Туреччини цього тижня. Так, у прибережних районах Туреччини продовжується курортний сезон. У минулі вихідні термометри показували денне значення +25°C, така ж температура води в Середземному морі на турецькому узбережжі, вологість – 31%, повідомляє Ensonhaber.

Для порівняння: у багато міст Туреччини вже настала осіння прохолодна погода, тоді як у туристичному місті Анталія ситуація інша: у південному регіоні все ще літо. Місцеві та іноземні туристи, що бажають насолодитися гарною погодою, користуються даною можливістю і щодня стікаються на узбережжі Коньяалти, щоб позасмагати, скупатися та зайнятися серфінгом. У місті, де переважає сонячна погода, на пляжах, а також у парках та садах фіксується щільність відпочиваючих.

У популярному Бодрумі, який традиційно вважається прохолоднішим регіоном Туреччини, на подив синоптиків, теж продовжує літній сезон. Термометри на курорті теж тримаються на позначці +25 ° C, проте температура в Егейському морі помітно нижче – всього +21 ° C. Однак це не заважає мандрівникам вважати Бодрум туристичним раєм та насолоджуватися сонцем на пляжі. Щільність мандрівників спостерігається в основному на пляжі в Кумбахчі, але скупчення відпочиваючих помітно і в таких місцях, як Гюмбет, Бітез та Ортакент.

Згідно з метеорологічним прогнозом, до п’ятниці, 4 листопада, похолодання на курортах не очікується, стовпчик термометра триматиметься на комфортній для пляжного відпочинку позначці +25°C. Це означає, що на пляжних туристів чекає ще один приємний тиждень у Туреччині.