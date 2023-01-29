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В Анталії під час сильного шторму в літак із туристами вдарила блискавка

Гліб Парфененко
Гліб Парфененко
Під час жахливого шторму в Анталії в літак із туристами вдарила блискавка

Блискавка вдарила в літак авіакомпанії Turkish Airlines під час посадки у головній курортній провінції Анталії. Момент зняли на відео перелякані пасажири.

За даними TRT Haber, блискавка потрапила в лайнер, що виконував рейс маршрутом Стамбул-Анталія, коли в південнотурецькому місті і його околицях пройшов потужний шторм, що оцінюється синоптиками в 9 балів. Швидкість вітру подекуди сягала 90 км/год. Відомо, що ніхто з пасажирів та членів екіпажу не постраждав. Як зазначило видання, деякі літаки зазнавали труднощів при посадці, тому вимушено кружляли у повітрі.

У той же час на знаменитому узбережжі Коньяалти хвилі досягали заввишки до п’яти метрів і з несамовитою силою обрушувалися на пляж, а в Анталії влада оголосила про «помаранчевий рівень небезпеки». Щойно шторм трохи заспокоївся, в аеропорту знову відкрили повітряний рух.

Згідно із заявою 4-го регіонального управління, найвищу швидкість вітру за останні 24 години було зафіксовано на маяку Кемер-Сиглик зі швидкістю 153 км/год. Швидкість вітру досягла 100 км/год у Новому порту Коньяалти та 95 км/год у Муратпаші. Потужний вітер, що досяг 110 км/год, також зірвав вивіски в Іспарті – популярному туристичному місті на заході республіки. Внаслідок розгулу стихії та падіння вивіски постраждала одна людина, її госпіталізували.

За прогнозом метеорологів сильний шторм та опади у місті вщухли лише після півночі, а в суботу вируватимуть у східних районах Анталії.

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