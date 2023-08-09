В Анталії хочуть посилити контроль за здаванням житла в оренду

У Туреччині влада курортної провінції Анталія має намір посилити контроль за нелегальним здаванням житла в оренду туристам.

Поліція тепер приділятиме особливу увагу випадкам здачі нерухомості в оренду туристам без офіційного повідомлення влади про це. Крім того, громадян закликають повідомляти про відомі їм випадки нелегальної здачі квартир.

Губернатор провінції Ерсін Язиджи провів зустрічі з представниками туризму та нерухомості та ухвалив рішення влаштовувати рейди та виявляти випадки нелегальної здачі житла в оренду туристам після скарг готельєрів на низьку заповнюваність готелів.