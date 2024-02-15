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У турецькій Анталії сталася сильна повінь

Євгеній Подольський
Євгеній Подольський
У турецькій Анталії сталася сильна повінь
Photo by Mert Kahveci on Unsplash

Сильні зливи спричинили повені на найпопулярнішому курорті Туреччини — в Анталії.

Минулої ночі в Анталії та околицях пройшли сильні дощі, в результаті в деяких районах порушилося транспортне сполучення, було затоплено будинки та громадські приміщення.

За рішенням департаменту охорони здоров’я провінції Анталія у зв’язку з несприятливими погодними умовами, повенями і паводками, що продовжуються, закрилися навчальні заклади в п’яти центральних районах.

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