У Туреччині встановлені нові температурні рекорди

Минулої суботи у низці міст Туреччини було встановлено нові температурні рекорди.

За даними Головного департаменту метеорології Туреччини, до 15:00 суботи, 4 листопада, повітря в Бурсі прогрілося до 31.7°C. Це стало абсолютним рекордом листопада 1928 року.

У Стамбулі того ж дня стовпчики термометрів піднялися до +26.7 ° C – цей показник майже зрівнявся з рекордом листопада 1950 року, коли було +27 ° C.

В Ізмірі спека також встановила новий рекорд за 64 роки метеоспостережень: там повітря прогрілося до +30.2°C, а в передмісті – 32°C. При цьому середня температура листопада у місті зазвичай становить близько +14 °C.

Спека у Туреччині супроводжується південним вітром, швидкість якого сягала 9–10 м/с. У Чанаккалі через це на тлі 30-градусної спеки вирувала лісова пожежа.