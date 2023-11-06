Всі розділи
ГоловнаТуреччинаУ Туреччині встановлені нові температурні рекорди
ТуреччинаТуризм

У Туреччині встановлені нові температурні рекорди

Євгеній Подольський
Євгеній Подольський
У Туреччині встановлені нові температурні рекорди

Минулої суботи у низці міст Туреччини було встановлено нові температурні рекорди.

За даними Головного департаменту метеорології Туреччини, до 15:00 суботи, 4 листопада, повітря в Бурсі прогрілося до 31.7°C. Це стало абсолютним рекордом листопада 1928 року.

У Стамбулі того ж дня стовпчики термометрів піднялися до +26.7 ° C – цей показник майже зрівнявся з рекордом листопада 1950 року, коли було +27 ° C.

В Ізмірі спека також встановила новий рекорд за 64 роки метеоспостережень: там повітря прогрілося до +30.2°C, а в передмісті – 32°C. При цьому середня температура листопада у місті зазвичай становить близько +14 °C.

Спека у Туреччині супроводжується південним вітром, швидкість якого сягала 9–10 м/с. У Чанаккалі через це на тлі 30-градусної спеки вирувала лісова пожежа.

Новини партнерів

Свіжі новини

Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua

Також читайте

Дослідження: у яких країнах можна заощадити на шопінгу

Бразилія
Глобальна технологічна компанія Wise склала список країн, де туристи...

В Індії дикий слон напав на таксі з туристами

Індія
Дикі тварини «перегороджують дороги та створюють проблеми», зокрема й...

Експерт розповів, як спати в літаку і не страждати від джетлага

LifeStyle
В організації тривалих авіаперельотів є чимало нюансів – необхідно...

Один із найпопулярніших блогерів світу відкрив 100 свердловин у кількох країнах Африки

Кенія
Один із найпопулярніших блогерів світу MrBeast (Джиммі Дональдсон) відкрив...

В аеропорту Гамбурга зупинили авіасполучення через озброєного чоловіка

Німеччина
В аеропорту Гамбурга імені Гельмута Шмідта призупинено авіасполучення через...

Популярні рубрики

ТуризмТуреччинаLifeStyleРосіяCOVID Travel NewsУкраїнаСШАЄгипетМедицина

Популярні теми

COVID-19курйозВійна РФ проти УкраїниПоради туристамЄвропакоронавірусАвіаперельотисанкціїаеропорт

Соцмережі

Увага

Повна републікація (передрук) матеріалів сайту dip.org.ua у соціальних мережах заборонена. Часткове передрукування (до 30% обсягу матеріалу) можливе за наявності на початку поста активного гіперпосилання на джерело публікації та клікабельного посилання на сторінку dip.org.ua у соціальних мережах.

При використанні матеріалів dip.org.ua на інших інтернет-сайтах пряме активне гіперпосилання на сторінку, що містить оригінал публікації, є обов'язковим. Посилання має бути помітним і розташовуватися на самому початку публікації. Інакше ми лаятимемося.

Сайт може містити контент, який не підходить для перегляду людьми молодше 16 років.

© 2022 DIP - Туристичний портал. Новини туризму