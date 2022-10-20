У Туреччині впала повітряна куля з туристами, є жертви

Трагічний інцидент стався вранці у вівторок, 18 жовтня, у Каппадокії – популярному туристичному регіоні Туреччини. Двоє іноземних туристів загинули та ще троє отримали поранення внаслідок жорсткої посадки повітряної кулі. Причиною катастрофи експерти назвали вітер, що раптово посилився.

Аварія сталася в турецькому регіоні Каппадокія провінції Невшехір, де над мальовничими каньйонами та вулканічними конусами регулярно літають повітряні кулі з туристами. Судно, що належить приватній компанії, піднялося у повітря в населеному пункті Зельве-Руїни в окрузі Аванос, а здійснило жорстку посадку в районі Кіллік. В результаті різкого і раптового пориву вітру куля нахилилася і незабаром ударилася об землю. На жаль, загинули 2 іспанські туристи і 3 отримали поранення. Всього на борту повітряної кулі перебували 28 туристів і два члени екіпажу.

У заяві губернатора Невшехіра йшлося таке: «За попередніми даними, інцидент був викликаний несподіваним посиленням вітру. У зв’язку з аварією розпочато судове та адміністративне розслідування». Згідно з заявою турецької влади, постраждалим надається допомога, їх життя знаходяться поза небезпекою.

Довідка: Регіон Каппадокія, розташований приблизно за 300 км на південь від столиці Анкари та за 465 км від курорту Сіде, відомий своїми скельними утвореннями «чарівних димарів», підземними містами та церквами, вирізьбленими на схилах гір. Щороку регіон приваблює мільйони туристів, щоб прогулятися незвичайними вуличками, пролетіти на повітряній кулі та взяти участь у ефектній фотосесії.