У Туреччині тріумфують: в Анталії оголошено вражаючі дані щодо турпотоку

У Туреччині тріумфують: в Анталії оголошено разючі дані щодо прийому туристів — незважаючи на політичні події, економічну кризу та санкції проти Росії, кількість туристів наближається до результатів допандемійного рекордного 2019 року. Таку інформацію щодо статистики за 8,5-місячний період 2022 року озвучив гендиректор аеропорту Анталії Деніз Варол.

За його словами, загалом було обслужено понад 23 млн пасажирів на внутрішніх та міжнародних рейсах. При цьому в рекордному 2019 році ця цифра склала близько 35 мільйонів пасажирів. Як додав пан Варол, якби не Росія не вторглася в Україну, дані 2019 року були б перевищені. Проте з урахуванням усієї політико-економічної ситуації результати курорту «вражають».

За ринками гендиректор Анталії розповів таке: «Вперше в історії аеропорту Анталії цього року в’їхало понад 1 мільйон британських пасажирів. Одним із наших цікавих напрямків став Казахстан, де цього року ми вперше досягли порогу у півмільйона пасажирів. Ці дані набагато, набагато вищі за 2019 рік», – заявив він. Також серед постачальників туристів він назвав і Німеччину.

Росія за його словами показала спад, викликаний політичною кризою та авіасанкціями. Усього ж, за його словами, турецька курортна столиця приймає рейси, що здійснюються приблизно 100 різними авіакомпаніями з 50 країн.

До речі, згідно зі статистикою щодо Туреччини загалом, кількість іноземців, які відвідали Туреччину за перші вісім місяців 2022 року, досягла 29 334 652 особи. Лідирує Німеччина, за нею йдуть Росія, Великобританія, Болгарія та Іран.