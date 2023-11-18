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У Туреччині тріумфують: названо дату продовження літнього сезону, кількість працюючих готелів та їхні знижки.

Гліб Парфененко
Гліб Парфененко
Анталія стала Хургадою

У Туреччині тріумфують: завдяки чудовій погоді та гарному попиту з боку туристів літній туристичний сезон на курортах Анталії продовжиться за фактом до кінця листопада. Про це заявив президент Асоціації туристичних готельєрів та операторів Середземномор’я Каан Кавалоглу. Як повідомляє видання Turizm Ajansi, він також назвав кількість працюючих готелів та їхні знижки.

За його словами, одним із доданків успіху стали погодні умови — в Анталії все ще можна купатися в морі. «Сезон тривав до кінця листопада, особливо з урахуванням зростання попиту з боку Німеччини та Англії. Заповнюваність готелів досягла 70-80%, – заявив він.

Також за словами турецького експерта, у зв’язку з довгим сезоном майже третина готелів працювала довше, ніж зазвичай. “Порівняно з минулим роком, 30 відсотків готелів закриваються пізніше цього року”, – сказав він.

Ще одне ключове доданок продовження сезону – це нижча ціна. Як заявив Каваоглу, ціни знижуються на 40% залежно від сезону.

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