У Туреччині сталося одразу два ДТП із туристичними автобусами

У суботу, 28 січня, на території Туреччини сталося одразу дві ДТП з туристичними автобусами.

Так, мікроавтобус прямував зі Стамбула до Каппадокії, він перекинувся на одній із ділянок дороги. В результаті постраждали 14 осіб: 12 іноземних туристів (громадянство не уточнюється), водій та гід. Стан чотирьох осіб оцінюється як важкий.

При цьому машина швидкої допомоги, яка прямувала до постраждалих, через ожеледицю також потрапила в аварію і перекинулася, шестеро медиків було поранено.

Приблизно в цей час ще один туристичний мікроавтобус перекинувся на трасі в районі села Акташ, неподалік Малатії. Внаслідок ДТП загинув 59-річний пасажир, ще 27 осіб отримали травми різного ступеня важкості.

Водія автобуса затримали до з’ясування обставин того, що сталося.