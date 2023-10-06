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У Туреччині російських туристів вигнали з 5-зіркового готелю

Євгеній Подольський
Євгеній Подольський
У Туреччині російських туристів вигнали з 5-зіркового готелю

За повідомленнями турецьких ЗМІ, причина цієї ситуації пов’язана з відсутністю ліцензії у власника готелю, місцева влада відмовилася видавати її.

Готель, раніше відомий як Maril Resort, був перейменований та переданий у нові руки на початку минулого року. Новий власник Деніз Акташ орендував готель на 10 років з правом викупу і стверджував, що вони мали отримати ліцензію найближчим часом.

Він також стверджував, що провів три зустрічі з мером міста Дідім, Ахметом Денізом Атабаєм, щоб обговорити процес ліцензування, але отримав різні відмовки. Мер Дідіма, за його словами, затягував процес, стверджуючи, що потрібно «розібратися». Також готельєр зазначив, що родичі мера володіють туристичною агенцією.

Однак, незважаючи на обставини, туристи виявились крайніми в цій ситуації. У момент приходу поліції в готелі було близько 100 туристів, у тому числі російських, а також українських, польських, румунських та болгарських громадян.

Готельєр висловив подив і розчарування з приводу того, що сталося, наголошуючи, що він просив місцеву владу почекати до кінця сезону, але його прохання було проігноровано. Він також підкреслив, що подібні події завдають шкоди туризму Дідіма і вважає, що особисті амбіції та незнання закону призвели до цієї неприємної ситуації.

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