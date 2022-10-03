У Туреччині рекордна спека: в Анталії вже +45С

Хвиля спеки, що охопила Туреччину з настанням жовтня і досягла в популярному курортному регіоні Анталія +45 ° C, загнала туристів назад у готелі. У країні почалося фактично справжнісіньке африканське літо, температура повітря значно перевищила сезонну норму.

В Анталії термометри першого дня жовтня застигли на позначці +45°C. Через аномальну спеку вулиці та узбережжя спорожніли, але найбільш відважні таки відпочивали на пляжі, тримаючись у тіні дерев і періодично виходячи в море, щоб остудитися. Вологість у туристичному місті коливалася від 2 до 15 відсотків. Для порівняння: торік 1 жовтня Анталія зустріла туристів за сезоном – +26°C.

«Я не відчував цієї температури, коли був у офісі. Але відчув спеку прямо зараз, коли вийшов надвір. Ми говорили, що зима настала, але, як бачимо, про неї говорити поки що рано», – навів Haberler коментар місцевого жителя, який застав екстремальну анталійську спеку.

Протягом тижня у прибережному регіоні буде спекотно, але не так, як було 1 жовтня. 3 жовтня вдень очікується +30-31°C, у решту днів стовпчик термометра протримається на рівні +27-28°C. Нічна температура повітря -23°C. У середині тижня очікуються невеликі опади у вигляді дощу. У розпал осені в головній курортній провінції Туреччини туристам ще тепле море. Вода остигає повільно, тому сміливо можна купатися.

Влада курорту попередила літніх туристів, дітей та людей з хронічними захворюваннями про необхідність бути обережними щодо теплового удару, ймовірність отримання якого зберігається цього тижня для тих, хто багато часу проводить на пляжі без засобів захисту.