У Туреччині хочуть запровадити міський податок для туристів

Депутат від партії İYİ Айкут Кая, виступаючи на засіданні Великих Національних Зборів Туреччини, порушив питання про стягнення міського податку з туристів в Анталії. Він запропонував брати хоча б символічну плату як з іноземних гостей, так і з громадян республіки, які тут відпочивають.

Спікер зазначив, що державної підтримки курорту недостатньо для розв’язання багатьох проблем у місті. За загального населення у 2,7 млн осіб у високий сезон Анталья приймає у 9 разів більше людей. Таке навантаження відчутно позначається на міській інфраструктурі.

Айкут Кая наголосив, що податок розміром лише 1 євро за ніч може принести до місцевої скарбниці близько 200 млн євро на рік. Отримані гроші пропонується спрямовувати на розвиток міста, різноманітні девелоперські проєкти і т. д. Крім того, нерідко великі готельні мережі зареєстровані в Анкарі або Стамбулі, тому сама Анталія, яка приймає гостей, не отримує додатковий дохід.

З цього року в Туреччині діє податок на проживання в готелях, пансіонатах, гостьових будинках та інших об’єктах розміщення. Розмір мита складає 2% загальної вартості номерів. У більшості випадків доплата вже включена до ціни, тому туристам робити окремі внески не потрібно.