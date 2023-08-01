Всі розділи
ГоловнаТуреччинаУ Туреччині хочуть почати обмежувати кількість туристів
ТуреччинаТуризм

У Туреччині хочуть почати обмежувати кількість туристів

Гліб Парфененко
Гліб Парфененко
У Туреччині хочуть почати обмежувати туристів

Обмежити кількість туристів закликали у вкрай популярному регіоні Туреччини. Як повідомляють турецькі ЗМІ, колишній професійний гід, професор історії Ільбер Ортайли закликав владу Туреччини застосувати обмеження для захисту найбільш популярних у туристів історичних пам’яток від надмірного відвідування. Йдеться насамперед про Каппадокію.

«Сьогодні тисячі людей відвідують Каппадокію. Щиро кажучи, я не дуже цьому радий», – заявив експерт. Він наголосив, що обмеження на відвідування вводять у всіх популярних музеях — це стосується застосування квот у всіх великих музеях Флоренції, включаючи Уфіці, музеї Ватикану тощо.

За його словами, долина Гереме, яка славиться своїми рідкісними природними скелями, а також підземними храмами також дуже чутлива до руйнувань і повинна підпадати під таку жорстку квоту. Він наголосив, що принаймні на відвідування знаменитих храмів долини необхідно запровадити обмеження.

Нагадаємо, що нещодавно видання Forbes назвало найантитуристичніші напрямки в ЄС на літо 2023 року, де мандрівники можуть зіткнутися з різними обмеженнями. У різних країнах обмежувальні заходи працюють по-різному, але загалом це стосується введення обмеженого часу відвідувань певних пам’яток, або ліміту на кількість місць, доступних для туристів.

Список великий — до нього входять популярні у туристів міста Італії та Австрії, іспанська Майорка, також Барселона та інші популярні міста. Подробиці читайте за цим посиланням.

Новини партнерів

Свіжі новини

Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua

Також читайте

У Туреччині для туристів відкриють 2 гастрономічні атракціони від яких серце йде у п’яти

Туреччина
Два гастрономічні атракціони для екстремалів планують відкрити в Туреччині....

Названі найкращі туристичні міста Туреччини

Туреччина
Стамбул Відчути неймовірну атмосферу одного з найкосмополітичніших міст світу, погуляти...

Експерти назвали найкращі місця в світі для романтичного відпочинку

Австралія
Куди б ви не вирушили у подорож зі своїм...

Три пам’ятки Туреччини увійшли до списку найважливіших геолокацій світу

ООН
Міжнародний геодезичний та геофізичний союз ООН провів дослідження та...

У Туреччині впала повітряна куля з туристами, є жертви

Туреччина
Трагічний інцидент стався вранці у вівторок, 18 жовтня, у...

Популярні рубрики

ТуризмТуреччинаРосіяLifeStyleCOVID Travel NewsУкраїнаСШАЄгипетМедицина

Популярні теми

COVID-19Війна РФ проти УкраїникурйозЄвропаПоради туристамкоронавірусАвіаперельотисанкціїаеропорт

Соцмережі

Увага

Повна републікація (передрук) матеріалів сайту dip.org.ua у соціальних мережах заборонена. Часткове передрукування (до 30% обсягу матеріалу) можливе за наявності на початку поста активного гіперпосилання на джерело публікації та клікабельного посилання на сторінку dip.org.ua у соціальних мережах.

При використанні матеріалів dip.org.ua на інших інтернет-сайтах пряме активне гіперпосилання на сторінку, що містить оригінал публікації, є обов'язковим. Посилання має бути помітним і розташовуватися на самому початку публікації. Інакше ми лаятимемося.

Сайт може містити контент, який не підходить для перегляду людьми молодше 16 років.

© 2022 DIP - Туристичний портал. Новини туризму