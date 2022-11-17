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Туреччина

У Стамбулі стався третій за тиждень вибух

Євгеній Подольський
Євгеній Подольський
У Стамбулі стався третій за тиждень вибух

Як повідомило інформагентство DHA, минулої ночі в Стамбулі в районі Фатіх стався вибух — третій за тиждень. За даними місцевої влади, вибухнув побутовий газ. В результаті постраждали 10 людей.

Відомо, що газовики тут проводили роботи на газопроводі. Відбувся витік газу, що призвело до вибуху та пожежі. Вогонь перекинувся на перший поверх триповерхової будівлі.

На місце прибули пожежники, медики та поліція. Від вибуху постраждало 10 людей, їх госпіталізували. Серед поранених – троє співробітників газової служби.

Нагадаємо, минулої неділі на вулиці Істікляль стався теракт, який забрав життя трьох людей, було поранено 81 людину. Потім 16 листопада в районі Фатіх через несправність вибухнув автомобіль і виникла пожежа.

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