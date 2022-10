У Стамбулі спалахнув хмарочос. Про це стало відомо з кадрів, опублікованих у соцмережах, повідомляє Nova TV.

Вогонь охопив 24-поверховий будинок у районі “Фікіртепе” турецької столиці.

Повідомлень про постраждалих немає. На місці працюють численні пожежні бригади.

⚡️A skyscraper is on fire in Istanbul. Video from social networks.

