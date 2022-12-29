У росіян у Туреччині розпочалася чергова паніка

Чергова паніка в Туреччині розпочалася серед росіян через зміни в оформленні первинного туристичного посвідки на проживання. За даними росіянки з посиланням на соцмережі та документ із Мерсіна, нові жорсткі правила, спрямовані на відмови у ВНЖ для росіян, вже набули чинності 26 грудня та активно впроваджуються у популярних туристичних містах. Це особливо важливо знати так званим «релокантам», які виїхали з Росії.

У своєму блозі на росіянка, яка проживає в цій пляжній республіці, звернула увагу на те, що поки що офіційної інформації на сайті турецького управління у справах іноземців немає, але всі зміни вже «гуляють» по форумах. «Але часто саме з таких чуток уже починалися якісь зміни», — зауважила вона.

Майданчиками, обраними для впровадження нових умов в оформленні первинного туристичного ВНЖ, стали Ізмір, Мерсін та Фетхіє, нібито саме з цих трьох міст надходять перші звістки про масові відмови у видачі ВНЖ для росіян. Крім того, росіянка пізніше додала уточнюючу інформацію наступного змісту: «Я зараз зустрічаю в мережі, що в Ізмірі взагалі ухвалено рішення відмовляти у ВНЖ громадянам країни СНД, окрім України. А для інших провінцій ці правила. Але, як не дивно, з Аланії поки що жодних повідомлень».

З 26.12.2022 року змінено первинні умови подання заяви на отримання посвідки на проживання громадян Російської Федерації. Ця заява не торкнеться тих, хто має посвідку на проживання, і тих, хто подасть заяву на продовження», — йшлося в документі, який нібито діє в Мерсині.

Зазначимо подробиці, що вказані в документі:

По-перше, при первинній подачі в комплект документів для громадян Росії, які досягли пенсійного віку, тепер має входити апостильований документ, який підтвердить наявність пенсії та її розмір.

По-друге, якщо росіянин працює віддалено, він зобов’язаний надати документ, що підтверджує його щомісячний прибуток від компанії, у якій працює, маючи свідчення з апостилем.

По-третє, як підтверджуючий доход більше не приймаються банківські виписки про наявність грошей та регулярні грошові перекази. «А якщо людина не на пенсії та не працює? А чи живе просто на накопичення, спадщину чи будь-які інші кошти?» — запитала росіянка, вказавши таким чином на недосконалість змін.

Які категорії росіян не торкнуться нових правил?