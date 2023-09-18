Росіян більше жити до Туреччини не пускають та масово депортують

У російських “релокантів” знову виникають проблеми на турецьких берегах: росіян більше жити до Туреччини не пускають і масово депортують. Як повідомляє радіо «Бізнес-FM», яке проінтерв’ювало місцевих емігрантів, громадянам Росії почали знову відмовляти у продовженні посвідки на проживання (ВНЖ), незважаючи на те, що вони надають повний пакет необхідних для цього документів. Послаблення дають лише тим, хто приїхав до Туреччини до лютого 2022 року, тобто до повномасштабного вторгення Росії в Україну..

Нагадаємо, що після дозволених 60 днів проживання в Туреччині за безвізовим режимом, власникам російського громадянства потрібно оформляти в Управлінні у справах іноземців тимчасову посвідку на проживання — ikamet. «Раніше це було досить просто: необхідно було підтвердити дохід і свій статус орендодавця — і влада видавала річний ППП (посвідка на постійне проживання). Весною минулого року його термін для росіян скоротили до шести місяців. І все частіше почали надходити повідомлення про те, що у його видачі взагалі відмовляють. Як правило, із формулюванням «неясність причин перебування в країні», – заявляє видання.

Ситуація, як розповіли “релоканти”, розвивається так: «Тижня два тому ми підготували весь пакет документів, який потрібний. Останні півроку запровадили правило про те, що обов’язковою умовою є витяг з банку — для продовження необхідно бачити надходження протягом місяця та на одну особу сума — щонайменше 20 тисяч лір. Ми всі, хто планував продовжуватись у жовтні, клали на карту гроші із запасом, дивилися, щоб усе підходило, бо це була головна умова. Також є стандартний пакет документів, який завжди був, — це страховка, договір на оренду квартири, переписаний на себе комунальний платіж. З таким набором документів, зазвичай, усім схвалювали. Ми мали піти в п’ятницю на рандеву з усіма нашими документами. А в четвер пішла інформація в місцевих чатах, що люди ходили на рандеву, їм відмовляли, казали, що з сьогоднішнього дня всім росіянам відмовляють у продовженні, не дивляться на те, які документи, які виписки з банку». Щоправда, вони зазначають, що в такій ситуації виявляються лише ті, хто отримав перший ВНЖ після 10 лютого 2022 року. «Довгожителі» таких проблем не мають.

Як додали емігранти, єдина можливість наразі отримати туристичне ППП – це купівля нерухомості. Так пояснювали місцеві юристи ще на старті проблем у серпні. «Зараз у Туреччині туристичний ППП не дають уже нікому, гуманітарний — лише громадянам України, а для отримання медичного ППП потрібні дуже вагомі підстави, наприклад, тяжка хвороба. З доступних видів ППП залишився лише дозвіл на проживання за володінням нерухомістю. Причому кадастрова вартість нерухомості має бути не менше $75’000». Інакше кажучи, отримання ППП у Туреччині для росіян стало можливим лише щодо заможних інвесторів, а неспроможним загрожують масові депортації.

За фактом, це підтверджують і офіційні особи. Хоча тоді ж, у серпні, про те, що Туреччина не має наміру відмовлятися від практики отримання іноземцями громадянства в обмін на купівлю нерухомості, заявив міністр МВС Туреччини Алі Йерлікая. Він заявив, що стосується надання громадянства інвесторам, процедури залишаються такими самими. “Іноземні громадяни, які мають право на громадянство шляхом купівлі нерухомості, набувають турецького громадянства протягом 2-3 місяців після подання заяви”, – заявив глава турецького МВС. Він також спростував твердження про те, що процес набуття громадянства іноземцями за купівлю нерухомості зупинено. Але все питання у вартості цього житла.

При цьому в МВС підрахували, що кількість іноземців з постійним посвідкою на проживання на початок літа перевищила 1 млн 300 тисяч осіб. Причому 147 тисяч – власники російських паспортів – але до цього списку потрапили лише ті, хто є власниками нерухомості.

Нагадаємо, що про виселення — чи принаймні проріджування російських емігрантів — задумалася й інша «Мекка» релокантів — Грузія. Законопроект на видачу ППП росіянам до кінця 2024 року внесено до парламенту Грузії також наприкінці серпня. Як заявили автори, законопроект спрямований на тимчасове обмеження можливості росіян отримувати інвестиційні та ППП у країні.