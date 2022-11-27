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Туристів попередили про введені обмеження у Стамбулі після теракту

Євгеній Подольський
Євгеній Подольський
Туристів попередили про введені обмеження у Стамбулі після теракту

Влада Стамбула після нещодавнього теракту в місті заборонила публічні та культурні заходи на популярній у туристів вулиці Істікляль у районі Бейоглу. Про введені обмеження мешканців та гостей міста у п’ятницю, 25 листопада, попередила газета Hürriyet.

“Після теракту губернатор Стамбула Алі Єрлікая видав указ про заходи, які необхідно вжити для підтримки безпеки, миру та порядку на вулиці Істікляль, а також для прискорення поточного пішохідного потоку”, – йдеться у публікації.

Уточнюється, що під час обмеження потрапляє установка на Істікляль столів, стільців, дощок, яток, пересувних вивісок і стендів. Також забороняється вулична торгівля, організація соціальних, культурних чи комерційних заходів, колективне чи індивідуальне вуличне музикування, виступи та виставки.

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