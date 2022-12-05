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Туристам повідомили про різке подорожчання транспорту у Туреччині

Гліб Парфененко
Гліб Парфененко
Туристам повідомили про різке подорожчання транспорту у Туреччині

Різким подорожчанням у Туреччині відзначився популярний вид транспорту. Йдеться про пором, який доставляє туристів та місцевих через Мармурове море до Стамбула. Подробиці повідомив іноземний турист у своєму блозі.

«Паром із Бурси до Стамбула різко подорожчав. Буквально кілька тижнів тому ми віддавали 89 лір (приблизно 175 гривень) за кожну людину в один бік. Сьогодні вартість вже 110 лір (220 гривень)», – поскаржився мандрівник. Ціна за 1.5-2 години подорожі зросла більше ніж на 20%.

Однак оновлена ​​вартість, як і раніше, залишається дуже доступною, зазначив блогер. «Уявіть, куди і на чому ви можете поїхати за такі гроші зі свого міста? Загалом цінник однозначно гуманний. Все ж таки реальна доступність переміщень між містами — дуже класна штука», — зазначив він.

Ще для порівняння: потрапити до Стамбула з Бурси — провінції на північному заході Туреччини, можна й іншими шляхами. Наприклад, взяти таксі. Поїздка займе 2.5-3 години, але обійдеться у 5-6 разів дорожче. Туристам підійде і автобус: купити такий квиток до Стамбула для туристів буде дешевше, ніж їхати на поромі, однак у дорозі доведеться провести 3-4 години, а якщо транспорт потрапить у пробку, то всі 5 годин.

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