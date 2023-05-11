По російському туризму в Туреччину завдано удару: зірвано запуск порома з Сочі

Повернення порома з Сочі до Туреччини, що планувався на 11 травня, не відбудеться, запуск порома зірвано. Власник турецької турфірми Şolt Tur заявив, що затримка викликана проблемами зі страховкою лайнера, але також уточнив, що поромне повідомлення планується розпочати «після виборів» і ближче до кінця травня.

Нагадаємо, йдеться про повернення поромної переправи із Сочі до турецького Трабзону, міста на Чорному морі. Планувалося, що на лінії Трабзон-Сочі курсуватиме один пором, час у дорозі становитиме 8 годин. Планувалося, що пором вирушатиме з Трабзона по понеділках і четвергах, а з Сочі — по вівторках та п’ятницях. Доставляти планувалося як автомобілі та автобуси, так і просто пасажирів.

Проте запуск поромного сполучення, намічений на 11 травня, було зірвано. Як пояснив Фатош Шолт, власник турфірми Şolt Tur, оператора порома, повідомив, що перший рейс перенесено на кінець травня. Турецькі ЗМІ цитують його заяву для російського агентства РІА «Новини», в якому він повідомив, що поромне повідомлення Трабзон-Сочі затримується через проблеми зі страховкою.

«Ми намагаємося вирішити питання зі страховкою порома. Ми плануємо запустити поромне повідомлення після виборів у Туреччині», – цитують його слова ЗМІ. Орієнтовно, за словами власника турфірми, можна передбачити що запуск порома відбудеться до кінця травня.