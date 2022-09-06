У Греції 4000 туристів опинилися в пастці на круїзних лайнерах через шторм

Сильний вітер, що дме в Егейському морі та інших частинах Греції, викликав затримки та скасування поромних рейсів у портах Афін у вівторок, внаслідок чого багато грецьких островів виявилися відрізаними від материка, повідомила афінська газета Kathimerini.

У найбільшому порту країни, Піреї, заборона не дозволила поромам вирушити на острови в першій половині дня. Негода не торкнулася лише островів у Саронічній затоці.

Пороми в невеликих портах Рафіна та Лавріон також не вийшли в рейс, що призвело до повного припинення транспортного сполучення з Кікладами.

Тим часом два круїзні судна були змушені причалити в бухті Суду на острові Кріт після того, як сильний вітер зробив подальше плавання ризикованим. Всього на двох кораблях перебувають чотири тисячі пасажирів.

Метеорологічна служба Національної обсерваторії в Афінах повідомила, що у вівторок сила вітру на морі досягла 8 балів за шкалою Бофорта, що означає швидкість 75 км/год та високі хвилі з вихорами. Очікується, що ці вітри збережуться протягом дня.