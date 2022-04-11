Анкара: міни в Чорному морі були залишені навмисно

Міністр оборони Туреччини Хулусі Акар висловив підозру у можливості навмисного встановлення мін у Чорному морі у спробі прокласти шлях для входу в ці води тральщиків НАТО.

Міністр оборони Хулусі Акар, звертаючись до членів Центральної судово-виконавчої ради (MKYK) правлячої Партії справедливості та розвитку (AKP) на зустрічі, сказав: «Ми підозрюємо, що міни були залишені навмисно проти плану виходу саперів НАТО у Чорне море».

Виступ Акара на партійних зборах містив важливу інформацію про розвиток оборонної промисловості та війну в Україні, повідомляє газета «Гуррієт».

Міністр сказав, що можливий план може бути спрямований на тиск на Туреччину, але Анкара сповнена рішучості дотримуватися Конвенції Монтре, повідомляє газета з посиланням на анонімні джерела.

“Ми не знаємо, хто залишив міни в Чорному морі. Вони російського виробництва, але питання про те, яка країна їх залишила, розслідується. Є повідомлення, що мін близько 400. Ми розмовляли з болгарською та румунською владою. Вони також спостерігають”, — сказав Акар. “Дехто стверджує, що міни могли бути залишені в Чорному морі в рамках плану з введення тральщиків НАТО в Чорне море для тиску на Туреччину”, – сказав Акар. “Але ми будемо дотримуватися правил Монтре. Ми не допустимо військових кораблів у Чорному морі. Ми не допустимо, щоб Чорне море було втягнуте у війну”, – сказав він членам партії.

Міністр також наголосив, що ці міни зазвичай блокуються при від’єднанні від канату, проте Туреччина зазначила, що у мінах, знищених турецькими військовими, такої системи не існує. “Отже, не виключено, що вони були залишені так навмисно. Ми це розслідуємо”, – додав він.