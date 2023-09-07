Турист в Анталії був шокований, коли отримав рахунок на 1100$ за обробку невеликої рани

Шокуючий рахунок за обробку невеликої рани та накладання швів отримав поранений німецький турист під час свого відпочинку в Анталії. Турецький медичний прейскурант виявився нещадним: за медичну допомогу з мандрівника вимагали суму, еквівалентну понад 39 тис. грн.

Подібна ціна за надання медичної допомоги видається астрономічною. Згідно з інформацією турецької газети Turizm Guncel, Ганс Георг Шух прибув із сім’єю та друзями на Середземне море в Сіді, сподіваючись на спокійний та безтурботний відпочинок. Однак під час прогулянки мостом його нога застрягла між дошками. Коли він спробував звільнити її, то невдало зачепився за щось гостре.

Мандрівник одразу звернувся до приватної лікарні у Сіді. Там йому обробили рану на правій нозі та наклали 6 швів. За всі ці маніпуляції, на які потрібно не більше години, клініка запросила неймовірну суму – 28’148 лір або понад 39000 грн. Німецький турист, який, ймовірно, не мав медстраховки, був приголомшений і спантеличений виставленим грабіжницьким рахунком.

В інтерв’ю місцевій пресі він поскаржився, що цінники в лікарні моторошні та непорівнянні з реальною вартістю послуги. У зв’язку з цим мандрівник закликав місцеву владу вжити невідкладних заходів, щоб інші туристи не опинилися в подібній пастці, в яку потрапив він сам.

Шух сподівається, що його історія стане застереженням для іноземних відпочиваючих та допоможе змінити систему ціноутворення у медичних закладах курортної Анталії.