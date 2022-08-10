Турпотік до Анталії у серпні досяг допандемійного рівня

Як повідомляє газета Daily Sabah, провінція Анталія у Туреччині з початку року прийняла 7.7 ​​млн ​​туристів, що на 91% більше, ніж за такий самий період роком раніше.

Такі дані містяться у звіті влади Анталії за період із 1 січня по 5 серпня. За цей час регіон прийняв 388 400 туристів, що на 25% більше, ніж за перші сім місяців 2021 року.

Щодня до регіону прибуває 80 000 – 90 000 іноземних гостей. Багато готелів Анталії, особливо п’ятизіркові, завантажені до середини вересня.

Як заявляє голова комітету з туризму міськради Анталії Реджеп Явуз, завантаження готелів курорту зараз досягло рівня допандемійного 2019 року – «нинішнього літнього сезону буде одним із найкращих для регіону».