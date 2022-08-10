Всі розділи
ГоловнаТуреччинаТурпотік до Анталії у серпні досяг допандемійного рівня
ТуреччинаТуризм

Турпотік до Анталії у серпні досяг допандемійного рівня

Панасюк Олексій
Панасюк Олексій
Турпотік до Анталії у серпні досяг допандемійного рівня

Як повідомляє газета Daily Sabah, провінція Анталія у Туреччині з початку року прийняла 7.7 ​​млн ​​туристів, що на 91% більше, ніж за такий самий період роком раніше.

Такі дані містяться у звіті влади Анталії за період із 1 січня по 5 серпня. За цей час регіон прийняв 388 400 туристів, що на 25% більше, ніж за перші сім місяців 2021 року.

Щодня до регіону прибуває 80 000 – 90 000 іноземних гостей. Багато готелів Анталії, особливо п’ятизіркові, завантажені до середини вересня.

Як заявляє голова комітету з туризму міськради Анталії Реджеп Явуз, завантаження готелів курорту зараз досягло рівня допандемійного 2019 року – «нинішнього літнього сезону буде одним із найкращих для регіону».

Свіжі новини

Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua

Схожі новини

Популярні рубрики

ТуризмРосіяCOVID Travel NewsТуреччинаУкраїнаLifeStyleСШАЄгипетМедицина

Популярні теми

COVID-19Війна РФ проти УкраїникоронавірусЄвропасанкціїПоради туристамАвіаперельотиздоров'яПравила в'їзду

Соцмережі

Увага

Повна републікація (передрук) матеріалів сайту dip.org.ua у соціальних мережах заборонена. Часткове передрукування (до 30% обсягу матеріалу) можливе за наявності на початку поста активного гіперпосилання на джерело публікації та клікабельного посилання на сторінку dip.org.ua у соціальних мережах.

При використанні матеріалів dip.org.ua на інших інтернет-сайтах пряме активне гіперпосилання на сторінку, що містить оригінал публікації, є обов'язковим. Посилання має бути помітним і розташовуватися на самому початку публікації. Інакше ми лаятимемося.

Сайт може містити контент, який не підходить для перегляду людьми молодше 16 років.

© 2022 DIP - Туристичний портал. Новини туризму