Turkish Airlines стала найбільшою авіакомпанією у світі

Turkish Airlines у липні та серпні встановила нові рекорди, незважаючи на глобальний спад в авіаційній галузі. За цей час національний перевізник Туреччини збільшив загальну кількість крісел на 14%.

Під час пандемії коронавірусу Turkish Airlines була однією з небагатьох, хто максимально зберіг маршрутну сітку. Більше того, компанія продовжувала збільшувати потужності під час найсильнішого спаду в історії. Дані показують, що як у липні, так і в серпні 2022 року глобальний перевізник перевіз понад 7,8 мільйона пасажирів, побивши свій попередній місячний рекорд, встановлений до пандемії.

Таким чином, за кількістю місць на міжнародних рейсах “Турецькі авіалінії” сьогодні є найбільшою у світі авіакомпанією. У її штаті працює 65 тисяч співробітників.

У серпні 2022 року кількість крісел в авіаційній галузі скоротилася на 19 відсотків порівняно з 2019 роком. Проте за той же період Turkish Airlines збільшила ємність на 14 відсотків.