Турецькі готелі All Inclusive навчилися економити на туристах

Введення коронавірусних заходів безпеки в турецьких готелях all inclusive виявилося їм дуже вигідно – зокрема тим, що кількість харчових відходів у готелях істотно скоротилося. Таку заяву опублікували турецькі ЗМІ. Згідно з їхніми даними, кількість відходів скоротилася на 40%, а отже, і їжі для туристів можна закуповувати на 40% менше.

Цього вдалося досягти шляхом введення системи «порція на тарілці», коли турист не може сам взяти собі їжі на шведському столі, а повинен звертатися по допомогу до офіціанта. Запроваджувався цей захід як засіб коронавірусної безпеки – але згідно з заявами турецьких готельєрів, сприяв він і економії.

«Туристи могли їсти стільки, скільки хотіли, але щоб знизити ризик зараження коронавірусом, співробітники готелю роздавали відпочиваючим їжу порціями через скляні перегородки. У результаті кількість харчових відходів скоротилася на 40% – зменшилася кількість тарілок на столах, зменшились порції, зменшилась кількість їжі, яку туристи не з’їдають», – заявляють турецькі експерти.

У результаті і витрати готелів на їжу та утилізацію не зїденої їжі скоротилися на ті ж 30-40%. Поки готельєри не заявляють, що готові запровадити таку роздачу у постійну практику. Однак цілком імовірно, що так і буде. Принаймні українські та російські туристи, від такого методу роздач були не в захваті.