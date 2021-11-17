ГоловнаГотеліТурецькі готелі All Inclusive навчилися економити на туристах
ГотеліТУРЕЧЧИНАТуризм

Турецькі готелі All Inclusive навчилися економити на туристах

Гліб Парфененко
Турецькі готелі All Inclusive навчилися заощаджувати на туристах

Введення коронавірусних заходів безпеки в турецьких готелях all inclusive виявилося їм дуже вигідно – зокрема тим, що кількість харчових відходів у готелях істотно скоротилося. Таку заяву опублікували турецькі ЗМІ. Згідно з їхніми даними, кількість відходів скоротилася на 40%, а отже, і їжі для туристів можна закуповувати на 40% менше.

Цього вдалося досягти шляхом введення системи «порція на тарілці», коли турист не може сам взяти собі їжі на шведському столі, а повинен звертатися по допомогу до офіціанта. Запроваджувався цей захід як засіб коронавірусної безпеки – але згідно з заявами турецьких готельєрів, сприяв він і економії.

«Туристи могли їсти стільки, скільки хотіли, але щоб знизити ризик зараження коронавірусом, співробітники готелю роздавали відпочиваючим їжу порціями через скляні перегородки. У результаті кількість харчових відходів скоротилася на 40% – зменшилася кількість тарілок на столах, зменшились порції, зменшилась кількість їжі, яку туристи не з’їдають», – заявляють турецькі експерти.

У результаті і витрати готелів на їжу та утилізацію не зїденої їжі скоротилися на ті ж 30-40%. Поки готельєри не заявляють, що готові запровадити таку роздачу у постійну практику. Однак цілком імовірно, що так і буде. Принаймні українські та російські туристи, від такого методу роздач були не в захваті.

Слідкуйте за нами на: Google News | Telegram | Facebook | Twitter

Актуально про...

Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua

Схожі новини

Dip.org.ua - це не просто туристичний портал України - це ваш надійний провідник і помічник в подорожах по туристичного місцях усього світу. Тут зібрана всі актуальні новини та інформація для тих, хто тільки планує подорож або вже відпочиває.

Незвичайні музеї та визначні пам'ятки, мальовничі країни і кращі тури

Наш сайт в туризмі допоможе вам легко зорієнтуватися в океані туристичних новин і цікавих подій в найпопулярніших туристичних місцях світу. Рекомендуємо цікаві музеї світу, публікує огляди країн, міст, пам'ятки і курортів.

Зараз в тренді

Останні новини

Популярні теми

COVID-19коронавірусЄвропавакцинаціяпандеміяТалібанпогодаДжо Байденлітакземлетрус

© DIP. Всі матеріали на даному веб-сайті розміщуються на умовах ліцензії Creative Commons Attribution 4.0 International