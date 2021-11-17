Турецкие отели All Inclusive научились экономить на туристах

Введение коронавирусных мер безопасности в турецких отелях all inclusive оказалось им очень выгодно – в том числе тем, что количество пищевых отходов в отелях существенно сократилось. Такое заявление было опубликовано турецкими СМИ. Согласно их данным, количество отходов сократилось на 40%, а значит, и еды для туристов можно закупать на 40% меньше.

Этого удалось добиться путем ввода системы «порция на тарелке», когда турист не может сам взять себе еды на шведском столе, а должен обращаться за помощью к официанту. Вводилось это мероприятие как средство коронавирусной безопасности — но согласно заявлениям турецких отельеров, способствовал он и экономии.

«Туристы могли есть столько, сколько хотели, но чтобы снизить риск заражения коронавирусом, сотрудники отеля раздавали отдыхающим еду порциями из-за стеклянных перегородок. В результате количество пищевых отходов сократилось на 40% – уменьшилось количество тарелок на столах, уменьшились порции, уменьшилось количество пищи, которую туристы не съедают», – заявляют турецкие эксперты.

В результате и расходы отелей на еду и утилизацию не съеденной пищи сократились на 30-40%. Пока отели не заявляют, что готовы ввести такую ​​раздачу в постоянную практику. Однако вполне возможно, что так и будет. По крайней мере, украинские и российские туристы, от такого метода раздач были не в восторге.