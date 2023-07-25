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ТуреччинаТуризм

Туреччина запускає лоукостери для здешевлення квитків на свої курорти

Гліб Парфененко
Гліб Парфененко
Туреччина запускає лоукостери для здешевлення квитків на свої курорти

Про плани створення повноцінного лоукостера заявив турецький нацперевізник Turkish Airlines. Авіакомпанія планує створити повноцінну окрему лоукост-компанію Ajet, розраховуючи на те, що це позитивно позначиться на туризмі. У Туреччині зазначають, що до Європи до половини туристів прибувають лоукостерами.

Подробиці такі: турецький нацперевізник виділив зі свого підрозділу бюджетних перевізників AnadoluJet нову дочірню компанію AJet Air Transport Joint Stock Company. Нову компанію було зареєстровано 14 липня 2023 року, статутний капітал – 450 млн турецьких лір ($17,2 млн). При цьому парк AnadoluJet включає чотири літаки A320, дванадцять літаків A321, сім літаків B737-8 та сорок шість літаків B737-800.

Як прокоментував радник президента TÜRSAB та голова правління Passotour Хаміт Кук, що тургалузька говорила про необхідність створення бюджетного авіаперевізника під турецьким брендом ще з 2017 року.

За їх оцінками, низькобюджетна авіакомпанія має підвищити конкурентоспроможність турецького туризму, оскільки відсутність лоукост-маршрутів ускладнює конкуренцію з іншими країнами Середземномор’я, оскільки до Іспанії та Греції туристів активно доставляють лоукостери.

У Туреччині розраховують, що саме у Ajet буде можливість для конкуренції з Easyjet, Ryanair та Germanwings. Експерти, у свою чергу, зазначили, що тарифи, які запропонує новий перевізник, стануть основним фактором. Так експерти прокоментували, що нова авіакомпанія матиме всі шанси знайти свого туриста в тому випадку, «якщо тарифи будуть дійсно привабливими».

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