Туреччина запускає лоукостери для здешевлення квитків на свої курорти

Про плани створення повноцінного лоукостера заявив турецький нацперевізник Turkish Airlines. Авіакомпанія планує створити повноцінну окрему лоукост-компанію Ajet, розраховуючи на те, що це позитивно позначиться на туризмі. У Туреччині зазначають, що до Європи до половини туристів прибувають лоукостерами.

Подробиці такі: турецький нацперевізник виділив зі свого підрозділу бюджетних перевізників AnadoluJet нову дочірню компанію AJet Air Transport Joint Stock Company. Нову компанію було зареєстровано 14 липня 2023 року, статутний капітал – 450 млн турецьких лір ($17,2 млн). При цьому парк AnadoluJet включає чотири літаки A320, дванадцять літаків A321, сім літаків B737-8 та сорок шість літаків B737-800.

Як прокоментував радник президента TÜRSAB та голова правління Passotour Хаміт Кук, що тургалузька говорила про необхідність створення бюджетного авіаперевізника під турецьким брендом ще з 2017 року.

За їх оцінками, низькобюджетна авіакомпанія має підвищити конкурентоспроможність турецького туризму, оскільки відсутність лоукост-маршрутів ускладнює конкуренцію з іншими країнами Середземномор’я, оскільки до Іспанії та Греції туристів активно доставляють лоукостери.

У Туреччині розраховують, що саме у Ajet буде можливість для конкуренції з Easyjet, Ryanair та Germanwings. Експерти, у свою чергу, зазначили, що тарифи, які запропонує новий перевізник, стануть основним фактором. Так експерти прокоментували, що нова авіакомпанія матиме всі шанси знайти свого туриста в тому випадку, «якщо тарифи будуть дійсно привабливими».