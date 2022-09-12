Це не шахрайство, це просто бізнес: у Туреччині викрили обман під час продажу дешевих турів на зиму

Дешеві ціни на зимівлю в Анталії, що пропонуються європейським туристам, «не відображають реальність» і за фактом є суто рекламною пропозицією, що межує з шахрайством. Таку оцінку озвучив у турецьких ЗМІ віце-президент Середземноморської асоціації туристичних готельєрів та операторів (AKTOB) Каан Кавалоглу. “Акції, які намагаються показати європейським туристам старше 65 років Туреччину як дешеве місце відпочинку, не відображають реальність і за фактом є промоцією”, – заявив експерт. Проте, як запевняють турецькі ЗМІ, — це не шахрайство, це просто бізнес, а кажучи простою мовою – це є банальним обманом.

Йдеться про рекламну кампанію, яка нещодавно «прокотилася», «відпочинку за 21 євро на добу», яку активно просували як у Туреччині, так і в Європі. Про неї повідомили такі популярні ЗМІ як BBC, DW та Independent. Однак, як пишуть турецькі ЗМІ, все за фактом виявилося рекламною кампанією, яку зробив туроператор FTI, друга за величиною туристична група Німеччини через свій бренд Bigextra, за підтримки Lidl, торгової мережі дешевих товарів у Німеччині, яка запустила цю кампанію як рекламний інструмент.

Суть така: саме Lidl в рамках кампанії опублікував каталог 5-зіркових готелів «все включено», включаючи готелі Туреччини, де мережа має намір у рамках реклами покрити 200 євро від ціни туру, тож для туристів ціна і справді становитиме 21 євро на день. Тож у чомусь ці ціни реальні — все питання в тому, скільки надано номерів з такими цінами, як надовго і на які дати.

Експерти нагадують схожі акції авіакомпаній, коли ті заявляють розпродаж авіаквитків за 1 євро. Такі квитки справді є, але на весь 200-300-місцевий літак вони дістаються всього 3-5 пасажирам.

Так відбувається і з «дешевими» турами. 5-зіркові готелі, що продаються за 21 євро на день на все включено, справді є — і «це не шахрайство, це просто бізнес», своєрідний маркетинговий метод у рамках спеціальної кампанії. Турецькі ЗМІ запевняють, що туристи «штурмували Lidl», коли була заявлена ​​акція. Однак більшість почули, що «пакет розпродано» – і їм запропонували тури за вищою ціною.