Всі розділи
ГоловнаТуреччинаСтамбул увійшов до ТОП-20 найкращих міст світу
ТуреччинаТуризм

Стамбул увійшов до ТОП-20 найкращих міст світу

Євгеній Подольський
Євгеній Подольський
Стамбул увійшов до ТОП-20 найкращих міст світу

Консалтингова компанія в галузі туризму, нерухомості та економічного розвитку Resonance Consultancy представила свій традиційний рейтинг 100 Best Cities, в якому аналізують основні мегаполіси світу з населенням від 1 млн осіб.

Експерти компанії оцінюють міста світу за шістьма основними критеріями. У рейтингу цього року Стамбул посів 20-й рядок.

У підкатегорії «Пам’ятки та культурні об’єкти» Стамбул опинився на 11-му місці, одразу після Барселони.

Також місто зайняло 10-е місце у списку «Музеї міст світу» завдяки інвестиціям у Галатапорт, де знаходиться музей сучасного мистецтва «Істанбул Модерн» (İstanbul Modern Sanat Müzesi), побудований за проектом архітектора Ренцо Піано.

Свіжі новини

Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua

Схожі новини

Популярні рубрики

ТуризмТуреччинаРосіяCOVID Travel NewsLifeStyleУкраїнаЄгипетСШАМедицина

Популярні теми

COVID-19Війна РФ проти УкраїникоронавірусЄвропаПоради туристамсанкціїАвіаперельотикурйозздоров'я

Соцмережі

Увага

Повна републікація (передрук) матеріалів сайту dip.org.ua у соціальних мережах заборонена. Часткове передрукування (до 30% обсягу матеріалу) можливе за наявності на початку поста активного гіперпосилання на джерело публікації та клікабельного посилання на сторінку dip.org.ua у соціальних мережах.

При використанні матеріалів dip.org.ua на інших інтернет-сайтах пряме активне гіперпосилання на сторінку, що містить оригінал публікації, є обов'язковим. Посилання має бути помітним і розташовуватися на самому початку публікації. Інакше ми лаятимемося.

Сайт може містити контент, який не підходить для перегляду людьми молодше 16 років.

© 2022 DIP - Туристичний портал. Новини туризму