Стамбул увійшов до ТОП-20 найкращих міст світу

Консалтингова компанія в галузі туризму, нерухомості та економічного розвитку Resonance Consultancy представила свій традиційний рейтинг 100 Best Cities, в якому аналізують основні мегаполіси світу з населенням від 1 млн осіб.

Експерти компанії оцінюють міста світу за шістьма основними критеріями. У рейтингу цього року Стамбул посів 20-й рядок.

У підкатегорії «Пам’ятки та культурні об’єкти» Стамбул опинився на 11-му місці, одразу після Барселони.

Також місто зайняло 10-е місце у списку «Музеї міст світу» завдяки інвестиціям у Галатапорт, де знаходиться музей сучасного мистецтва «Істанбул Модерн» (İstanbul Modern Sanat Müzesi), побудований за проектом архітектора Ренцо Піано.