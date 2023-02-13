Стало відомо, як землетруси в Туреччині позначаться на вартості квартир

Після трагічних землетрусів, що обрушилися напередодні на Туреччину, туристи здебільшого розглядають для покупки житла непотерпілі Стамбул та курортні локації. У безпечних, за оцінкою сейсмологів, містах зниження цін на нерухомість не передбачається. Про це кореспонденту ДІП розповіли агенти з нерухомості у Туреччині.

Експерт з нерухомості Христина Карпач прогнозує усунення попиту на більш безпечне та сучасне житло.

“Вважаю, після землетрусів буде складніше придбати нове житло, яке витримує землетрус великої магнітуди. Попит на небезпечну “вторинку” різко знизиться. Загалом не можна не відзначити, що останніми роками в Туреччині спостерігалося зростання цін на квартири через серйозну інфляцію. Якщо її зростання продовжиться, то у Стамбулі та курортних локаціях вартість нерухомості як мінімум залишиться на поточному рівні”, – розповіла вона.

Засновник агентства нерухомості Well Homes Gayrimenkul у місті Мерсін Анастасія Денісова вважає, що сьогодні на ринку нерухомості майже нічого не змінилося і навряд чи зміниться навіть на тлі трагічних подій.

“Тут у нас у місті та й взагалі у всій Туреччині вже давно будують будинки за технологією, що дозволяє будинкам витримувати землетруси до 8 балів. Закон діє в країні з 1999 року. Тому, щодо цін, на ринку нерухомості майже нічого не змінилося. Але , звичайно ж, останніми днями попит трохи спав”, – каже вона.

За прогнозами експерта, падіння попиту на нерухомість – справа часу. За місяць-два ситуація стабілізується.

“Туреччина вже багато всього пережила, бувало затишшя на місяць, а потім завжди все відновлювалося”, – додала Анастасія Денісова.

У свою чергу фахівець із нерухомості в Туреччині Айгерим Адільболаткизи зазначила, що ціни на нерухомість у країні зросли задовго до трагедії. І на це вплинуло кілька факторів: ціни на будматеріали, інфляцію та інше.

“Трагедія, що сталася, на мою думку, ні на що не вплине. Тому, я вважаю, спаду цін не буде”, – каже експерт.

За словами Адільболаткизи, зараз покупці почали прагнути у бік Аланії, що, на думку експерта, може вплинути на зростання цін у цьому районі.

“Зараз почали з’являтися прогнози від учених, де кажуть, що Анталійське узбережжя безпечніше. Цю інформацію почали бурхливо обговорювати, особливо будівельні та ріелторські компанії, і вже використовують для маркетингу. Раніше ж попит був на Бодрум, Стамбул та інші міста. Тепер зацікавленість зростає. у бік Анталії/Аланьї, і ціни там точно нижче не стануть”, – додала Айгерим Адільболаткизи.