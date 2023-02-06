Землетрус зруйнував аеропорт у Туреччині

Як повідомляє телеканал CNN Türk, сьогоднішній землетрус зруйнував аеропорт у місті Антакья у провінції Хатай на південному сході Туреччини.

Єдина злітно-посадкова смуга аеропорту більше не придатна для використання та не здатна приймати літаки.

Також повідомляється про руйнування дороги Антакья-Рейханли в провінції Хатай.

Крім того, аеропорти Кахраманмараша та Газіантепа припинили обслуговування цивільних авіарейсів. При цьому основні турецькі аеропорти, розташовані в Анкарі, Анталії та Стамбулі, продовжують роботу у звичайному режимі.