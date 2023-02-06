Всі розділи
ГоловнаТуреччинаЗемлетрус зруйнував аеропорт у Туреччині
ТуреччинаТуризм

Землетрус зруйнував аеропорт у Туреччині

Євгеній Подольський
Євгеній Подольський
Землетрус зруйнував аеропорт у Туреччині

Як повідомляє телеканал CNN Türk, сьогоднішній землетрус зруйнував аеропорт у місті Антакья у провінції Хатай на південному сході Туреччини.

Єдина злітно-посадкова смуга аеропорту більше не придатна для використання та не здатна приймати літаки.

Також повідомляється про руйнування дороги Антакья-Рейханли в провінції Хатай.

Крім того, аеропорти Кахраманмараша та Газіантепа припинили обслуговування цивільних авіарейсів. При цьому основні турецькі аеропорти, розташовані в Анкарі, Анталії та Стамбулі, продовжують роботу у звичайному режимі.

Свіжі новини

Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua

Схожі новини

Популярні рубрики

ТуризмТуреччинаРосіяLifeStyleCOVID Travel NewsУкраїнаСШАЄгипетМедицина

Популярні теми

COVID-19Війна РФ проти УкраїникоронавірусЄвропаПоради туристамкурйозсанкціїАвіаперельотиаеропорт

Соцмережі

Увага

Повна републікація (передрук) матеріалів сайту dip.org.ua у соціальних мережах заборонена. Часткове передрукування (до 30% обсягу матеріалу) можливе за наявності на початку поста активного гіперпосилання на джерело публікації та клікабельного посилання на сторінку dip.org.ua у соціальних мережах.

При використанні матеріалів dip.org.ua на інших інтернет-сайтах пряме активне гіперпосилання на сторінку, що містить оригінал публікації, є обов'язковим. Посилання має бути помітним і розташовуватися на самому початку публікації. Інакше ми лаятимемося.

Сайт може містити контент, який не підходить для перегляду людьми молодше 16 років.

© 2022 DIP - Туристичний портал. Новини туризму