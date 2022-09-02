Популярний курорт Туреччини похвалився золотим періодом, що настав

Популярний турецький курорт Аланія переживає «золотий період після спалаху коронавірусу» – таку оцінку озвучив турецьким ЗМІ президент Асоціації туристичних готельних операторів Аланії Бурхан Сілі. За його словами, багато готелів отримали більше туристів та доходу, ніж навіть у найвдалішому сезоні до пандемії – у 2019 році. При цьому весь літній сезон, з червня по серпень, більшість готелів Аланії мали 100% завантаження.

«Я не чекаю такої заповнюваності у вересні, як у липні та серпні. Я думаю, що готелі будуть завантажені приблизно на 80%. При цьому сезон може тривати до кінця жовтня. Причому деякі готелі розраховують працювати і довше – кількість відкритих готелів у зимовий період збільшиться», – заявив турецький експерт.

Пан Сілі також наголосив, що більшість готелів перевищили свої результати 2019 року з точки зору заповнюваності та виручки. «Сезон 2022 року ми оцінюємо як позитивний сезон. У 2021 році ми, хоч і відкрилася після пандемії, до такого відсотка заповнюваності і не мріяли піднятися. А в 2022 році більшість наших об’єктів фактично перевищили результати 2019 як з точки зору кількості, так і з точки зору прибутковості», – заявив турецький експерт.