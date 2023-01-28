По всій Туреччині оголошено жовтий рівень небезпеки, включаючи Анталію та Стамбул

Позапланове літо, що тішить туристів відносно теплою та сонячною погодою на курортах Туреччини, найближчими днями, а якщо бути точніше – годинами, завершиться катаклізмом місцевого масштабу. Головне управління метеорології Туреччини оголосило жовтий та помаранчевий рівень небезпеки як мінімум у 21 місті країни, включаючи Анталію та Стамбул, а також інші курортні міста. На туристів очікують зливи з ймовірними підтопленнями, у гірських районах — навіть снігопади, а також штормовий вітер і шторми на морі.

У більшості районів Туреччини найближчими днями прогнозують зливи, грози, а подекуди сніг. Судячи з карти, «помаранчевий» рівень небезпеки в основному в приморських провінціях, зокрема він оголошений в Анталії, Ізмірі та Мугле, найпопулярніших у наших туристів.

«За даними 4-го регіонального управління метеорології, Анталія сьогодні буде під впливом дощової погоди. Очікується, від 50 до 100 мм опадів у центрі міста, в окремих районах можливі опади у вигляді мокрого снігу та снігу на висотах понад 1200 метрів», – заявляють метеорологи. Крім того, у приморські райони прийде штормовий вітер, який триватиме щонайменше по суботу — шторм очікується силою до 9 балів, вітер 50-75 км/год, в окремих районах до 90 км/год.

Єдине, чим можна потішити туристів — погодний катаклізм довго не триватиме, хоча похолодання залишиться надовго. Основний удар стихії припаде на п’ятницю та ранок суботи. До вечора суботи вже обіцяно прояснення, наступного тижня туристам обіцяно як похмурі, так і сонячні дні, але без дощів або з невеликими дощами. Температура, втім, не літня – +13 вдень та +6-7 вночі.

Нагадаємо, що у лютому похолодання прийде і на інший популярний у наших туристів курорт. За інформацією Метеобюро Єгипту, в середньому на курортах денна температура впаде на 4-5 градусів, а нічна – на 3-4 градуси.