Всі розділи
ГоловнаТуреччинаПо всій Туреччині оголошено жовтий рівень небезпеки, включаючи Анталію та Стамбул
ТуреччинаТуризм

По всій Туреччині оголошено жовтий рівень небезпеки, включаючи Анталію та Стамбул

Гліб Парфененко
Гліб Парфененко
На Туреччину йде рекордний снігопад, Стамбул опиниться у сніговому полоні, а Анталію накриють зливи та шторми.

Позапланове літо, що тішить туристів відносно теплою та сонячною погодою на курортах Туреччини, найближчими днями, а якщо бути точніше – годинами, завершиться катаклізмом місцевого масштабу. Головне управління метеорології Туреччини оголосило жовтий та помаранчевий рівень небезпеки як мінімум у 21 місті країни, включаючи Анталію та Стамбул, а також інші курортні міста. На туристів очікують зливи з ймовірними підтопленнями, у гірських районах — навіть снігопади, а також штормовий вітер і шторми на морі.

У більшості районів Туреччини найближчими днями прогнозують зливи, грози, а подекуди сніг. Судячи з карти, «помаранчевий» рівень небезпеки в основному в приморських провінціях, зокрема він оголошений в Анталії, Ізмірі та Мугле, найпопулярніших у наших туристів.

«За даними 4-го регіонального управління метеорології, Анталія сьогодні буде під впливом дощової погоди. Очікується, від 50 до 100 мм опадів у центрі міста, в окремих районах можливі опади у вигляді мокрого снігу та снігу на висотах понад 1200 метрів», – заявляють метеорологи. Крім того, у приморські райони прийде штормовий вітер, який триватиме щонайменше по суботу — шторм очікується силою до 9 балів, вітер 50-75 км/год, в окремих районах до 90 км/год.

Єдине, чим можна потішити туристів — погодний катаклізм довго не триватиме, хоча похолодання залишиться надовго. Основний удар стихії припаде на п’ятницю та ранок суботи. До вечора суботи вже обіцяно прояснення, наступного тижня туристам обіцяно як похмурі, так і сонячні дні, але без дощів або з невеликими дощами. Температура, втім, не літня – +13 вдень та +6-7 вночі.

Нагадаємо, що у лютому похолодання прийде і на інший популярний у наших туристів курорт. За інформацією Метеобюро Єгипту, в середньому на курортах денна температура впаде на 4-5 градусів, а нічна – на 3-4 градуси.

Свіжі новини

Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua

Схожі новини

Популярні рубрики

ТуризмТуреччинаРосіяCOVID Travel NewsLifeStyleУкраїнаЄгипетСШАМедицина

Популярні теми

COVID-19Війна РФ проти УкраїникоронавірусЄвропаПоради туристамкурйозсанкціїАвіаперельотиаеропорт

Соцмережі

Увага

Повна републікація (передрук) матеріалів сайту dip.org.ua у соціальних мережах заборонена. Часткове передрукування (до 30% обсягу матеріалу) можливе за наявності на початку поста активного гіперпосилання на джерело публікації та клікабельного посилання на сторінку dip.org.ua у соціальних мережах.

При використанні матеріалів dip.org.ua на інших інтернет-сайтах пряме активне гіперпосилання на сторінку, що містить оригінал публікації, є обов'язковим. Посилання має бути помітним і розташовуватися на самому початку публікації. Інакше ми лаятимемося.

Сайт може містити контент, який не підходить для перегляду людьми молодше 16 років.

© 2022 DIP - Туристичний портал. Новини туризму